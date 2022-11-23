Honor Roll

Published 5:10 pm Wednesday, November 23, 2022

By Jan Runions

Midway Elementary
(First Nine Weeks)

FIRST GRAD

All-A Honor Roll: Bailey Carman, Bryce Carman, Troy Chittum, Ryker Ellis, Abigail England, Easton Poore, Kinslee Seal, Wyatt Treece, Khloe Keller, Kaden Minton, Raylan Robins, Levi Simmons, Madison Spurlock, Kanaan Swensgard, Samuel Warwick, Sadie White

A-B Honor Roll: Allie Bolden, Mayven Bridges, John David Jones, Hastin Lewis, Elie Clevenger, Matthew Miller, Mackenzie Fraley, Elowyn McKinney, Addison Spurlock

SECOND GRADE

All-A Honor Roll: Caleb Bull, Callie Cox, McKenna Fultz, Madison Lewis, Natalie Lewis, Lauviah Nau, Colt Pope, Matthew Robertson, Finnleigh Russell, Jayden Slone, Samara Stilson, Liam Swensgard, Kassie Williams, Kevin Winstead

A-B Honor Roll: Brantley Allen, Izabel Baker, Jaxson Casteel, Adelynn Denton, Aubrey Hart, Jaeden Hughes, Macee Loope, Loralei Mangles, Bentley Painter, Isom Ramsey, Kylie Wise

THIRD GRADE

All-A Honor Roll: Kaia England, Aubrey Love, Blayklee Masingo, and Mateyah Parker, Nolan Cupp, Ryder England, Joey Giles, Jaina Hughes, Nolan Campbell,

A-B Honor Roll: Alexis Barnett, Bryson Painter, Aedan Bailey, Reagan Hughes, Zooey Lamb, Neyland Masingo, Mya Riggs, Collin Rosson, Willow Savard, Jared Singleton, Stevie Smolinsky, Cara Wilson

FOURTH GRADE    

All-A Honor Roll: Aubrey Bailey,  Bryce England, Jayce Love,  Raelynn Noble, Landon Callahan, Raylan Mangles, McKinley Miracle, Kaelyn Seal, Victoria Spurlock, Ryan Treece, Kailyn Williams

A-B Honor Roll: Brooklyn Eakins, Caylin Griffith,  Levi Ramsey,  Christina Simpson,  Darryl Veach,  Madison Watzke, Miles Burress, Laiken Chadwell, Benjamine Emmons, Kiana Johnson, Hunter Swensgard, Jonesy White

FIFTH GRADE

Kamdin Nolan, Jack Ray, Keleigh Russell, Jordyn Shoffner, Addison Dyke, Olivia Goodman, Jarrett Maples, Bryson Meyers, Madisyn Newman, Jackson Noble

SIXTH GRADE

All-A Honor Roll: Brady Rosenbalm, Adrian Runions, Addison VanHuss

Pierce Sutton, Kian McKinney, Briar Miracle, Karagan Watson, Dawson Rosenbalm, Chloe Savard, Keylee Shoffner, Jaedyn Smith, Aayden Bailey, Gracie Bolden, Alyssa, Collins, Miranda DeBusk, Urijah England, Isaiah Lewis

SEVENTH GRADE

All-A Honor Roll: Brance Green, Chloe Holt, Marlee Patterson, Nash Pope

A-B Honor Roll: Gianna Beato, Emma Burchett, Noah Burke, Channing Callahan, Madison Cunliffe, Triston Dunn, Houston Love, Aliza McCabe, Brooklyn Morris, Dylan Murray, Madalyn Parker, Maggie Jo Smolinsky

EIGHTH GRADE

All-A Honor Roll: Kierra Bays, Danielle Chance, Weslee Cunningham, Kennedy DeBusk, Nathaniel Epperson, Whitney Hall, Shaylee Johnson, Jadyn Meyers, Jayline Ortiz-Matos, Sydney Widner, Samuel Wilson

A-B Honor Roll: Karmin Allen, Hilia Chittum, Hannah Crowder, Noah Evans, Piper Ickes, Emilee Peoples, Kady Terry, Randilyn Thornsbury, Sienna Watson, Avery Williams, Sara Young

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