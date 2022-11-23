Honor Roll
Published 5:10 pm Wednesday, November 23, 2022
Midway Elementary
(First Nine Weeks)
FIRST GRAD
All-A Honor Roll: Bailey Carman, Bryce Carman, Troy Chittum, Ryker Ellis, Abigail England, Easton Poore, Kinslee Seal, Wyatt Treece, Khloe Keller, Kaden Minton, Raylan Robins, Levi Simmons, Madison Spurlock, Kanaan Swensgard, Samuel Warwick, Sadie White
A-B Honor Roll: Allie Bolden, Mayven Bridges, John David Jones, Hastin Lewis, Elie Clevenger, Matthew Miller, Mackenzie Fraley, Elowyn McKinney, Addison Spurlock
SECOND GRADE
All-A Honor Roll: Caleb Bull, Callie Cox, McKenna Fultz, Madison Lewis, Natalie Lewis, Lauviah Nau, Colt Pope, Matthew Robertson, Finnleigh Russell, Jayden Slone, Samara Stilson, Liam Swensgard, Kassie Williams, Kevin Winstead
A-B Honor Roll: Brantley Allen, Izabel Baker, Jaxson Casteel, Adelynn Denton, Aubrey Hart, Jaeden Hughes, Macee Loope, Loralei Mangles, Bentley Painter, Isom Ramsey, Kylie Wise
THIRD GRADE
All-A Honor Roll: Kaia England, Aubrey Love, Blayklee Masingo, and Mateyah Parker, Nolan Cupp, Ryder England, Joey Giles, Jaina Hughes, Nolan Campbell,
A-B Honor Roll: Alexis Barnett, Bryson Painter, Aedan Bailey, Reagan Hughes, Zooey Lamb, Neyland Masingo, Mya Riggs, Collin Rosson, Willow Savard, Jared Singleton, Stevie Smolinsky, Cara Wilson
FOURTH GRADE
All-A Honor Roll: Aubrey Bailey, Bryce England, Jayce Love, Raelynn Noble, Landon Callahan, Raylan Mangles, McKinley Miracle, Kaelyn Seal, Victoria Spurlock, Ryan Treece, Kailyn Williams
A-B Honor Roll: Brooklyn Eakins, Caylin Griffith, Levi Ramsey, Christina Simpson, Darryl Veach, Madison Watzke, Miles Burress, Laiken Chadwell, Benjamine Emmons, Kiana Johnson, Hunter Swensgard, Jonesy White
FIFTH GRADE
Kamdin Nolan, Jack Ray, Keleigh Russell, Jordyn Shoffner, Addison Dyke, Olivia Goodman, Jarrett Maples, Bryson Meyers, Madisyn Newman, Jackson Noble
SIXTH GRADE
All-A Honor Roll: Brady Rosenbalm, Adrian Runions, Addison VanHuss
Pierce Sutton, Kian McKinney, Briar Miracle, Karagan Watson, Dawson Rosenbalm, Chloe Savard, Keylee Shoffner, Jaedyn Smith, Aayden Bailey, Gracie Bolden, Alyssa, Collins, Miranda DeBusk, Urijah England, Isaiah Lewis
SEVENTH GRADE
All-A Honor Roll: Brance Green, Chloe Holt, Marlee Patterson, Nash Pope
A-B Honor Roll: Gianna Beato, Emma Burchett, Noah Burke, Channing Callahan, Madison Cunliffe, Triston Dunn, Houston Love, Aliza McCabe, Brooklyn Morris, Dylan Murray, Madalyn Parker, Maggie Jo Smolinsky
EIGHTH GRADE
All-A Honor Roll: Kierra Bays, Danielle Chance, Weslee Cunningham, Kennedy DeBusk, Nathaniel Epperson, Whitney Hall, Shaylee Johnson, Jadyn Meyers, Jayline Ortiz-Matos, Sydney Widner, Samuel Wilson
A-B Honor Roll: Karmin Allen, Hilia Chittum, Hannah Crowder, Noah Evans, Piper Ickes, Emilee Peoples, Kady Terry, Randilyn Thornsbury, Sienna Watson, Avery Williams, Sara Young