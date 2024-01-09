PVE students earn 2nd 9 weeks honor roll
Published 1:48 pm Tuesday, January 9, 2024
Powell Valley Elementary School
Honor Roll – 2nd nine weeks 2023-2024
1st grade A – Bowen Couch, Layne Couch, Josey Davis, Jacob Edwards, Ezra Ellison, Emmett Fannon, Zoe Gibson, Joshua Harp, Aubrielle Karr, Camden Laughter, Karson Lindsey, Emmalynn Maciejewski, Janie Miracle, Leila Osborne, Coalson Richardson, James Saylor, Tyson Seals
1st grade A/B – Trinity Atkins, Zaylee Carver, Skyler Evans, Braxton Fortner
2nd grade A – Lilyann Barlow, Oliver Carrier, Madison Cilenti, Dreylynn Clanton, James Collins, Madison Dooley, Miles Earle, Oakley Ellison, Axton Gulley, Barrett Hall, Levi Jessie, Brianna Karr, July Partin, Bryar Wilder, Karter Boyd, Zoey Bradley
2nd grade A/B – Owen Baker, Laikyn Cordray, Olivia Dooley, Sapphira Oney, Jimmy Pressnell, Kadence Pressnell, Elizabeth Singleton, Oaklee Smith, Vance Webb
3rd grade A – Talon Alexander, Jaxon Bailey, Christopher Hickam
3rd grade A/B – Natalie Caudill, Kynlee Duncan, Olivia Gibson, Kage Goins, Gabriella Hill, Thomas Holloway, William Holloway, Alyiah Price, Shane Rogers, Gabriel Tinnel, Jackson Wilhoit
4th grade A – Collin Leslie, Karmen Seals, Wayne Martin
4th grade A/B – Maizley Barnett, Kyker Black, Carter Carrier, Parker Daniels, Phoenix Ellison, James Florian, Layla Fridline, Judith Gentry, Raelyn Leach, Jordan Lindsey, Peyton Lloyd, Abigail, Massengill, John Mayes, Jase Medley, Kayden Parks, Sophia Short, Weston Smith, Charlie Southern
5th grade A/B – Madalyn Collett, William Couch, Colton Pressnell, Gabriel Robertson
6th grade A – Casen Bolinger, Cooper Chumley,
6th grade A/B – Artemis Goins, Angela Marsee, Bently Siler, Lloyd Smalley, Jacob Smith
7th grade A – Korbin Goins, Eli Greene, Andrew Humfleet, Jake Owens
7th grade A/B – Brandon Baker, Cabella Duverney, Karol Hunter, Eli Johnson, Emma Parker, Kaylen Whited
8th grade A – Kelby Ausmus, Rylen Boughton
8th grade A/B – Annah Bean, Madison Carey, Taylor Claiborne, Gabe Evans, McKennly Harp, Vera Hopper, Madison Jackson, Braden Lane, Luke Lloyd, Aaron Massengill, Lillian Mezger, Zayden Michael, Kayla Poore, Jacob Tinnell, Breanna Tuttle, Colby Weaver